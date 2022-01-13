«قصر العيني» الفرنساوي: استخدام أدوية علاج كورونا في العزل قريبا 

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أنّ المستشفى سيبدأ خلال الفترة المقبلة في استخدام أدوية علاج فيروس كورونا بجانب استخدام دواء «مونوكلونا أنتي بديز»، لافتًا إلى أنّ القصر العيني يعمل دومًا على استخدام أحدث ما توصل إليه العلم في مواجهة أي مرض، لافتا إلى أنّ علاج مونوكلونا تم استخدامه على أكثر من 50 مصابًا بكورونا وحقق نتائج إيجابية .

نسب إشغالات أسرة عزل كورونا في زيادة

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، في زيادة خلال الفترة الحالية ولكنها غير مقلقة ومطمئنة، لافتًا إلى أنّ الفترة الماضية كانت نسب الإشغالات متباينة، مؤكداً أن جميع المحتجزين لم يحصلوا على لقاح كورونا .

مدير الفرنساوي : يجب يجب الحصول على لقاح كورونا

وناشد مدير القصر الفرنساوي المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس وتقليل أعراض المرض حال الإصابة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية، وأبرزها التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع الاهتمام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض والتوجه للطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبيبة والكشوفات التي تؤكد الإصابة من عدمها، و كذلك تجنب الحصول على أي أدوية او عقاقير دون استشارة الطبيب تجنبًا لحدوث أي مضاعفات .