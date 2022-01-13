فبراير.. الحكم على 10 متهمين بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سامي بيومي، حجز قضية اتُهم فيها 10 أشخاص بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه، من مديرية المساحة بمحافظة الشرقية، للحكم، الشهر القبل.

اتهام 10 أشخاص بينهم موظفين بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه

وحملت القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 2667 لسنة 2019، كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 127 لسنة 2019 أموال عامة المنصورة والمقيدة برقم 10 لسنة 2019 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.

واتهمت النيابة العامة 10 أشخاص، بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه، وهم كل من كل من «إيمان. ن. ا»، 56 سنة موظفة بمديرية المساحة بالشرقية، و«صلاح. ن. م»، 48 سنة، قياس بمديرية المساحة، و«أحلام. هـ. ع»، 66 سنة ربة منزل، ومقيمة بالزقازيق، و«محمود. م. م»، 59 سنة موظف بجامعة الزقازيق، و«محمود. ج. ع»، 34 سنة و«ميلاد. ف. ا»، هارب، 49 سنة و«ياسر. ق. ع»، 47 سنة و«نهاد. ا. م»، هاربة، و«دينا. ا. م»، هاربة، و«مروة. ن. م»، 40 سنة، هاربة، أولا: بصفتهما موظفين عمومين، الأولى رئيسة الوحدة الحسابية ومسئولة الدفع الإلكتروني بمديرية مساحة الشرقية، والثاني مختص بإدخال البيانات على منظومة الدفع الإلكتروني بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، سهّلا للمتهمين من الثالث حتى العاشر، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8534205,52 جنيه (ثماني ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا ومائتين وخمسة جنيهات، واثنين وخمسين قرشا)، والمملوكة لجهة عملها.

وأشارت النيابة إلى أن هذا الاستيلاء كان باصطناع أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي، عبارة عن مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكن المتهمان من الثالث حتى العاشر بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية وإلكترونية.

تم إحالة المتهمين إلى المحكمة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.