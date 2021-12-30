مترو الأنفاق: نشر فرق طوارئ على أرصفة المحطات السطحية لمواجهة الأمطار

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة مسير القطارات منذ صباح اليوم، دون حدوث أى معوقات أو أزمات، ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما أنها لم تتأثر بالتقلبات الجوية، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار، وخاصة في المحطات السطحية، موضحا أن الشركة تتابع حالة الطقس، لحظة بلحظة، لوضع سيناريوهات التشغيل، لعدم تعطل حركة القطارات.

فرق طوارئ بمحطات مترو الأنفاق لمواجهة الأمطار

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، نشر فرق طوارئ وصيانة على جميع محطات مترو الأنفاق، وخاصة المحطات السطحية، منذ قليل، تكون مهمتها التدخل السريع، حال حدوث أى أعطال ناتجة عن الأمطار، للعمل على إصلاحها فورا، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة، تتابع سير حركة القطارات أولا بأول؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

جاهزون للتعامل مع الأمطار بشكل فوري

وقال متحدث مترو الأنفاق، إن الشركة جاهزة تماما للتعامل مع الأمطار بشكل فوري، مؤكدا على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من انتشار أوميكرون للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

8 قطارات إضافية حال حدوث الأمطار

وأكد عبدالهادي، الدفع بـ8 قطارات إضافية، حال تساقط الأمطار، لمنع الزحام على أرصفة المحطات، ومنع التكدس داخل عربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبا جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء التواجد داخل المحطات واستقلال عربات القطارات، لحماية أنفسهم من متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها إلى أن أى راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامة بالمحطات سيتعرض لدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها.