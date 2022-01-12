«القومية للأنفاق» تكشف موعد تشغيل مترو «العتبة - الكيت كات»

قال اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ العمل جارٍ على قدم وساق، لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بمناطق المشروع، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين، موضحا أنّ الخط الثالث للمترو يصمم طبقا للمواصفات العالمية.

موعد تشغيل مترو «العتبة - الكيت كات»

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّ الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ طولها 17.7 كم وتضم 15 محطة، وسيتمّ افتتاح الجزء الأول منها، الذي يصل من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم في يونيو 2022، موضحا أنّ المحطات الجديدة ستعمل على حل الأزمة المرورية بمنطقة وسط القاهرة.

تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو وصلت إلى 97 مليار جنيه، وأنّ شركة RATP الفرنسية العالمية ستدير الخط الثالث لمدة 15 عاما، لافتا إلى أنّ انتهاء تنفيذ الخط الثالث، يحقق ربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينتي السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة (الشروق – العبور – المستقبل ....).

وتابع والي، أنّ الخط الثالث للمترو يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة ناصر، بينما يتم التبادل في الخط الثاني بمحطتي العتبة وجامعة القاهرة، والتبادل مع القطار الكهربائي يتم في عدلي منصور، موضحا أنّ الخط الثالث يحقق التكامل مع مونوريل العاصمة الإدارية لمحطة الاستاد بمدينة نصر، ومونوريل السادس من أكتوبر في محطة وادي النيل.

إجراءات مشددة في مناطق المشروع لمواجهة كورونا

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ هناك تعليمات مشددة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بجميع مناطق العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوي كورونا.