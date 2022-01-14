استشاري سكر يكشف عن مضاعفات الغدة الدرقية بالتزامن مع مبادرة الرئيس

قال الدكتور عباس عرابي، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق، انتشرت الفترة الماضية، العديد من التساؤلات المتعلقة بالغدة الدرقية وأسبابها، وكذلك مضاعفاتها، مشيرا إلى أنها تقع فى مقدمة قاعدة العنق، وتنتج هرمونات تؤثر على حرارة الجسم، ومعدل نبضات القلب، مشددا على أهمية تحليل الغدة الدرقية، خاصة فى حال تأخر الحمل لدى السيدات، فهناك علاقة بين هرمون اللبن والدورة ومستوى الهرمون بالغدة.

مضاعفات قصور الغدة الدرقية منها تشوهات خلقية للجنين

وتابع استشاري أمراض السكر والغدد الصماء في تصريحات له، على هامش إطلاق حملة التوعية بمشكلات قصور الغدة الدرقية، التى استمرت 7 أيام، بالتزامن مع مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، هناك مضاعفات لقصور الغدة الدرقية، وتتضمن «انفصال المشيمة المبكر، وما تحمله من مضاعفات على الأم والجنين»، وتسبب خلل في تطور الجهاز العصبي لدى الجنين، بالإضافة الى حدوث التشوهات الخلقية لدى الجنين.

وأضاف استشاري السكر، أن مضاعفات الغدة الدرقية تتضمن ايضا تضخم الكبد والطحال للأطفال حديثي الولادة، ونزيف كثيف في فترة ما بعد الولادة، مشيرا الى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية، هم كبار السن «فوق سن الأربعين وحتى السبعين للرجال والنساء» لكن النساء أكثر تعرضا لهذا المرض نتيجة لعوامل وراثية.

مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية

وأشاد الدكتورعباس عرابي، بمبادرات الرئيس الصحية الخاصة بالسيدات والأطفال حديثي الولادة، مشيرا الى مساهمة العديد من الشركات الوطنية فى تقديم العلاجات لمرضي الغدة الدرقية كشركة أسبن هيلث كير، والتواصل الدائم لتحقيق اهداف التنمية المتدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

الجدير بالذكر، أن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية، تشمل الغدة الدرقية الخلقية، وأنيميا الفول والتليف الكيسي، وحموضة الدم العضوية، وارتفاع السيترولين بالدم، وارتفاع الجالاكتوز في الدم، وأعلنت المبادرة من خلال وزارة الصحة، الكشف عن 60 ألف طفل تحت شعار «100 مليون صحة».