«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة استخدام حقنة الأجسام المضادة لكورونا

زف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى سارة للمواطنين بشأن وجود علاجات جديدة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»: «خلال شهرين من الآن سيكون هناك أنواع معينة من الأجسام المضادة للأدوية منتجة من قبل شركة أسترازينكا في صورة حقن، وسيتم منحها كوقاية من فيروس كورونا وستكون أقوى من تطعيمات كورونا، وسيتم منحها كل 6 أشهر، وستكون للمواطنين الأكثر عرضة لفيروس كورونا ولديهم مناعة ضعيفة وأكثر عرضة للإصابة بالمرض».

«العليا للفيروسات»: مصر تعاقدت مع أسترازينكا على حقن الأجسام المضادة الوقائية

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدواء عبارة عن حقنة تمنح كل 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر تعاقدت بالفعل عليه وسيكون متوافرا خلال 3 أشهر من الآن، منوهاً إلى أنها تمنح مناعة تتجاوز الـ90% مناعة ضد الإصابة بالمرض، وأنها سيتم منحها قبل الإصابة كوقاية، مشيرا إلى أن أمريكا وأوروبا وافقت عليها، وسيتم منحها خلال 3 أشهر من الآن.

«العليا للفيروسات»: حقن الأجسام المضادة الوقائية سيكون متوافر خلال 3 أشهر

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أن أسترازينيكا نجحت في تطوير الحقنة، والتي حققت نتائج متميزة ضد فيروس كورونا، وأنه تمت السماح من قبل هيئة الغذاء والدوراء الأمريكية لها، وكذلك السلطات الأوربية، لافتا إلى أن مصر تخطو بصورة متسارعة نحو إيجاد كل الأدوية والعلاجات التي تحقق السلامة والوقاية، وأنها من الدول الفريدة التي توجد بها كل أنواع اللقاحات ضد وباء كورونا.