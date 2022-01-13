«الزراعة على ضفاف النهر».. إنفوجراف يرصد مشروعات أسوان بمناسبة عيدها

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف وفيديو بعنوان: «الزراعة» على ضفاف النهر الخالد: «أسوان» جوهرة النيل الساحرة، يستعرض معلومات حول القطاع الزراعي بالمحافظة، بمناسبة احتفالها بالعيد القومي، رقم 51، والذي تحتفل به في 15 يناير من كل عام تزامناً مع ذكرى انتهاء العمل في السد العالي عام 1971.

وأشار الإنفوجراف إلى أن محافظة أسوان تضم 5 مراكز كبرى: إدفو، أسوان، دراو، نصر النوبة، كوم امبو، كما تعتبر أسوان مقصد سياحي عالمي وقبلة السائحين خاصة في فصل الشتاء، وقد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا عاصمة الشباب الإفريقي.

وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة نحو 254 ألف و706 أفدنة، وتشتهر بزراعة عدد من المحاصيل العامة، وأبرز المحاصيل الشتوية بها في القمح، الفول البلدي، الشعير، والبصل، والمحاصيل الصيفية: قصب السكر، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، السمسم، الفول السوداني، والكركدية، فضلا عن محاصيل الخضر: الطماطم – الفلفل – الباذنجان – الملوخية – البامية – البطاطس، ومحاصيل الفاكهة: المانجو – الموالح – العنب – الموز – التين – الجوافة.

34994 رأس ماشية إجمالي الثروة الحيوانية

وتبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة نحو 34994 رأس ماشية، وبها 115 مزرعة تسمين وألبان، و30 حظيرة تسمين، كما تنتج 32382 طنا من الألبان و3289 طنا من اللحوم، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع القومي لأحياء البتلو، نحو 198 مستفيدا، بإجمالي 2015 رأس تم تمويلها، بقيمة قروض 20 مليون و150 ألف جنيه.

5594 طنا إجمالي اللحوم البيضاء

كما يبلغ إجمالي عدد مزارع الدواجن بها نحو 40 مزرعة أهالي، و4 مزارع جدود التسمين بتوشكي، بطاقة 2.7 مليون طائر، وتنتج 5594 طنا إجمالي اللحوم البيضاء، كما يبلغ إنتاجها من أسماك البلطي نحو 25500 طن، من بحيرة السد العالي.

ويتمثل قطاع الزراعي بالمحافظة في: 5 مراكز إرشادية - 161 جمعية بجميع القطاعات «ائتمان – إصلاح - استصلاح»، و4 محطات بحوث زراعية، و6 محطات ميكنة زراعية ، بالإضافة إلى أنه يجري حاليا إنشاء 31 مركزا للخدمات الزراعية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحول المشروعات الزراعية التنموية بالمحافظة، بها مشروع توشكى الخير، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يضم أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط من حيث العدد والإنتاج وأحدث الطرق في الزراعة والري، كما يشمل أيضاً المحاصيل الإستراتيجية ومنها «القمح – الخضر – الموالح - المانجو».

وبها أيضا مشروع الدواجن في بنبان على مساحة 1000 فدان، والذي تأتي المرحلة الأولى منه على مساحة 100 فدان بسعة 3.6 مليون طائر، ويساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل.