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محمود مسلم

السيسي: الجماعات المتطرفة تريد فرض رؤيتها على العالم.. «محدش بيفكر كده»

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نعيم أمين
04:46 م | الخميس 13 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة مهمة للنقاش حول القضايا التي تهم العالم كله، وفرصة لكي نسمع بعضنا البعض، والآراء المختلفة، مشددًا: «مفيش حده له الكلمة العليا في أي موضوع إذا كنا بنؤمن بالحوار الحقيقي، والرقي الفكري الحقيقي».

وأضاف الرئيس السيسي، في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس: «محدش يتصور إنه عنده رؤية العالم يمشي عليها، وده اللي الجماعات المتطرفة عايزاة، ومحدش بيفكر كده».

وتابع: «أوعوا حد يتصور إنه هو الأفضل، ومن حقه يفكر إنه هو الأفضل، بس فيه فرق بين إن هو الأفضل، وبين إن يفرضه على الآخرين على أنه النهج والمسار اللي لا حياد عنه، وغير كدة تبقى متجاوز ومتخلف عشان مش بيمشي على المنهج بتاعه».

 

 

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