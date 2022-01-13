السيسي: لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة.. «ندي نفسنا فرصة نتحدث»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحوار واختلاف الآراء، لأنه لا يوجد من يمتلك الحقيقة المطلقة أو المسار السياسي المطلق، موضحًا: «إذا كنتوا بتؤمنوا بالتعدد والتنوع والاختلاف حقيقة مش منظور ديني فقط، ولكن حتى من منظور فكري وثقافي وسياسي، متقدرش تقول إن المنهج اللي عندنا وشغالين بيه هو المنهج المطلق اللي مفروض الدنيا كله تعمله».

وأضاف الرئيس السيسي، في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «بالمناسبة لما حصل كدة والناس فكرت بالطريقة دي، وابتدت تبقى مساراتها السياسية وأجهزتها تشتغل بالطريقة دي شوفنا الوضع في بلادنا حصل فيها إيه.. بلادنا مش مصر بس، ولكن بنتكلم على بلادنا في المنطقة العربية بقت عاملة إزاي».

السيسي: 10 سنوات فترة قليلة للحكم على إن كان التغيير في المنطقة كان للأفضل

وتابع: «بنتكلم على دول كتير من وجهة نظر كثيرين إن التغيير القادم للأفضل.. 10 سنين فترة قليلة للحكم على إن التغيير كان أفضل! وهذا ليس معناه إننا نكرس للفساد أو الديكتاتورية أو التجاوز، لا، ولكن نقول إن التطور الطبيعي والتدرج الطبيعي للدول لم يحصل على وقت كاف، فكانت النتيجة اللي إحنا بنشوفها».

وشدد: «دي نقطة مهمة أنا بسجلها، إنه محدش يعتقد إنه عنده الحقيقة المطلقة، والمسار السياسي أو اللون السياسي المطلق والآخرين ييجوا عليه.. لا.. ندي نفسنا فرصة نتحدث».