السيسي: لدينا تحد ضخم لا يستطيع أى رئيس مواجهته.. لكن مع الشعب نقدر

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بعض الأمور حول نسب الفقر في مصر، وقال: «حد يقول إن نسب الفقر في مصر عالية.. صحيح، بس تعالى قولي، أنت تعرف إن الدولة دي 100 مليون ومواردها محدودة! كيف تستطيع الدولة بكل ما أوتيت من قوة تعظيم مواردها لتتيح لها إنها تخلي معدل دخل الفرد جيدًا».

وأضاف الرئيس السيسي، في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس: «عندنا تحديت كتيرة أوي، وأعوا تفتكروا إن أى رئيس أو حكومة يستطيع مواجهة هذا التحدي، ولكن مع الشعب المصري كله نقدر لأن التحدي ضخم، والقضايا الموجودة كثيرة جدًا».

وعن حال المستشفيات في مصر، قال الرئيس: «ممكن حد -في إطار حرية الرأي والتعبير- يقولي إن المستشفيات بتاعتكم لا تقدم خدمة جيدة.. صحيح.. طب تقدر تقولي إزاي دولة زي مصر كل موازنتها المتاحة تساوي 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية.. طب إزاي أنت عايز ترليون دولار ومفيش ترليون دولار».