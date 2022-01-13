السيسي: مصر تحتاج إلى تريليون دولار لتوفير إنفاق مناسب للشعب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض قد يقول إن المستشفيات في مصر لا تقدم خدمة طبية جيدة، «دة صحيح، بس تقدر تقولي دولة زي مصر كل موازنتها المتاحة تساوي 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية، أنت عاوز تريليون دولار».

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «لو أنت عاوز تعمل إنفاق مناسب لشعبك أو لدولة زي مصر عاوز تريليون دولار، ووزير المالية موجود ويرد عليا ويقول الكلام ده موضوعي ولا لاء».

ألمانيا لديها ثبات ديموغرافي لمدة 40 سنة فامتلك بنية تحتية قوية

وتابع: «هاتوا كل دولة عدد سكانها قريب من عددنا وتقول إنها بتعمل إنفاق مناسب، هتجدوا على الأقل بتنفق تريليون دولار اللي بنتكلم عليها، لما تيجي تقارني بدولة مثلا زي أي دولة أوروبية غنية عندها ثبات في النمو الديموغرافي بتاعها لمدة 40 أو 50 سنة».

وأكد: «الأمثلة هنا مش هتبقى مؤلمة لأي حد، لما أقول دولة زي ألمانيا أو فرنسا عدد سكانها مزادش على مدى الـ 40 سنة اللي فاتوا هو كان محتاج يعزز من النظام الصحي اللي عنده أو التعليم ولا يطوره؟ لو عاوز يطوره يحسن فيه لأنه امتلك بنية صحية جيدة تستطيع تقديم خدمة طبية جيدة جدا، كل المطلوب منه أنه يعزز ويطور هذه الخدمة حتى تعطي مزيدًا من الرفاهية لشعبها».