السيسي: نحتاج للوصول لاتفاق قانوني لملء السد يراعي مشاغلنا ويفتح باب التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتحدث كثيرًا عن ملف السد الإثيوبي، كوننا نحتاج إلى أن نفكر في بعضنا البعض بهذا الملف الضروري، «إذ إن ما نحتاجه هو الوصول لاتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مشاغلنا ويفتح باب التنمية والتعاون فيما بيينا في مصر والسودان وباقي الدول الإفريقية، مش بس دول حوض النيل».

السيسي يتحدث عن مدى إمكانية وجود تأشيرة موحودة لدول إفريقيا

وعن تأشيرة موحدة للدول الإفريقية، أضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «إحنا في أثناء وجودنا في رئاسة الاتحاد الإفريقي كانت الشواعل كلها اللي موجودة كانت مصر حريصة على التواجد فيها، وتحدثنا عن التنمية والبنية الأساسية وعلى الإتفاق التجارة الحرة الإطارية، ودي تدخلنا في شأن تاني».

وتابع الرئيس: «أي موضوع آخر، هو طبعًا موضوع متقدم أوي، لأن النظم والآيات اللي موجودة في دول الاتحاد الأوروبي تقدر تواكب هذا الأمر بشكل كبير، معندناش أبدًا ملاحظات أو رفض لأي شكل من أشكال تطوير التعاون مع أشقائنا في إفريقيا، وفي آخر السنة دي هيكون فيه مؤتمر المناخ، إحنا مع مجموعة مفاوضين من الأشقاء في إفريقيا نتعاون عشان يكون المؤتمر فيه فرصة يتكلم عن الدول الأكثر تضررا وحاجة للدعم من أجل تجاوز الأضرار الناجمة عن المناخ».