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السيسي: سنعمل بجد ليكون في مصر تعليم وخدمة صحية الأفضل في العالم

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شريف سليمان
05:33 م | الخميس 13 يناير 2022
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تريد أن تجعل التعلم أفضل تعليم في العالم، وكذا الخدمة الصحية لتكون الأفضل على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك حالة رضا بين المواطنين لما تقوم به الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «في فرق بين إنك تحس إن مفيش فايدة ومحدش سائل، وبين إنك تجد إن فيه جهد بيتعمل وبيترصد، وبيرصده كل إنسان على امتداد مصر بالكامل».

وتابع: «7 أو 8 ملايين إنسان شغالين ومبطلناش شغل، ومش هنبطل وهنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد بجد، ومش هتبقى كده إلا بينا كلنا، وثقتنا في نفسنا وقبلها ثقتنا في ربنا، إنه يساعدنا ونجتهد».

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