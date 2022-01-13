السيسي: أعطونا الفرصة للتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرية التعبير والرأي مكفولة: «مستعد أسمع أي نقد حقيقي يكون ده سبيل لتقدم الدولة دي، أمني أنا والحكومة إننا ناخد الشعب لقدام مش ناخده للضياع والتدمير».

السيسي: الدول المتقدمة أخذت وقتها للتطور

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «بعد التجربة اللي إنتو شوفتوها في الست سبع دول اللي موجودين فيه لسة نقاش تاني، حطوا تناولكم للمسائل جنب بعضها، وقولوا المسار ده كانت نتيجته إيه؟».

وتابع: «الدول المتقدمة، وأنا بعترف بده، خدت وقتها في التطور في المجالات المختلفة بما فيها التطور الإنساني، ومكانش تحتها ضغط عليها، كان فيه ضغوط أخرى، لكن التحول أخد وقته، إذن أعطونا الفرصة إننا نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية مش هتقدروا تساعدونا».