السيسي: مصر ستكون الأولى عالميا في إعادة تدوير المياه خلال 3 أعوام

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير، عن أزمة المياه في مصر وإيجاد حلول للتغلب عليها، من بينها إعادة تدوير المياه، لافتًا إلى أن مصر خلال 3 سنوات ستكون الدولة الأولى عالميا في تدوير المياه.

السيسي: نعيش على شريط مياه من أسون للإسكندرية.. و95% من الأرض صحراوية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التعاون في ملف السد الإثيوبي أفضل، «قولنا في بداية الكلام في الأول خالص، تصريحاتنا كانت بتقول إن إحنا ننظر بكل تقدير وإيجابية في التنمية لأشقائنا في إثيوبيا، بس أرجو ألا يكون ذلك على حساب المياه، وزي ما إنتو شوفتوا الدولة المصرية في المياه تقريبًا عايشة على شريط المياه اللي بييجي من أسوان حتى الإسكندرية، وباقي الأرض اللي هي حوالي 95% أرض صحراوية».

السيسي: أي مياه موجودة بنحاول دلوقتي تنميتها

وأضاف: «ده كلام مش عشان نبرر وده واضح، أي مياه تبقى موجودة بنحاول دلوقتي تنميتها، إحنا بدأنا في خطة شغالين فيها منذ 5 سنوات في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات وإعادة التدوير».

وتابع رئيس الجمهورية: «لما فتحنا محطة بحر البقر في سيناء، بعد ما نخلص مشروعنا بالكتير يأخذ 3 سنوات كمان هنبقى من أوائل دول العالم اذا مكناش الدولة الأولى في العالم اللي عملت مشاريع لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها».