السيسي: تطور الإعلام والاتصال لن يطمس الهوية.. ليس خارجا عن السيطرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تطورا حدث في وسائل الاتصال والإعلام، له تأثير على النشأ الصغير و«ممكن يعمل تشظي للشخصية المصرية، لكن التطور ده مش خارج عن السيطرة».

وأضاف الرئيس السيسي في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، ردًا على سؤال أحد الحضور حول تطور الحروب في الفترة الأخيرة في محاولة لطمس الهوية المصرية: «التطور اللي بيحصل في الدنيا مش خارج عن السيطرة، وفيه وقت معين مكانش فيه تلفزيون، وأنا حضرت الوقت ده، وساعة لما جه التلفزيون كانت قناة واحدة، وكانت بتخلص الساعة عشرة، ووقتها برضو كانت الناس بتقول إن الكلام ده هيكون ليه تأثير سلبي على المجتمع والناس مش هتشوف شغلها، وهيعمل تشظي للشخصية».

الإنسان قادر على البناء والتدمير معا

وتابع الرئيس قائلا: «مر أكثر من 50 سنة والدنيا محصلش فيها ده، لكن الإنسان هو المخلوق الوحيد في الدنيا اللي بيدمر ويبني، ودي حاجة حبا بها الله سبحانه وتعالى الإنسان، وممكن مخلوق يكسر شجرة ميعرفش يصلحها، لكن الإنسان ممكن يحرق غابة كاملة ويرجعها تاني.. واللي إحنا فيه ده -في العالم كله- يستطيع العقل الجمعي الإنساني أن يتعامل معه».