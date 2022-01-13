السيسي: الإرهاب أخطر معوقات استقرار أفريقيا وتقدمها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «ننظر للإرهاب في قارتنا الأفريقية على أنه أحد أهم الأخطار التي تعيق استقرار القارة وتقدمها، وبالتالي نحتاج للتعاون من أجل التغلب عليه، وبالتالي عندما يحدث استقرار في دولنا الأفريقية بالكامل، إحنا بنتكلم عن دول الساحل والصحراء والصومال وأحيانا على كينيا وأوغندا».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «الإرهاب آفة مدمرة لمستقبل الشعوب ونحتاج للتعاون مع كل أشقاءنا الأفارقة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ونحن مستعدين نعمل ده».

وتابع: «عندنا مركز في مصر قادر على إنه يقوم بعمليات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، الإرهاب يستخدم كأداة لتدمير وتخريب مستقبل الدول وتفضل دولنا في دوامة التخلف والتراجع».