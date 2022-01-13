السيسي: عندما تتصدى الدولة لملف تحاول تحقيق أكبر قدر من العمل والتطوير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحركة في مصر متسارعة جدا، وعندما تتصدى الدولة لملف تحاول تحقيق أكبر قدر من العمل والتطوير حتى تحقق الهدف المنشود، موضحًا: «الملفات في الدولة كثيرة جدا ومكنتش أقدر أتصدى لها في وقت واحد، وعملنا في خطتنا في الأول خالص أسبقيات وأولويات، ومن حسن الطالع التحرك داخل الأولويات اللي إحنا بنعملها».

السيسي: لا نقبل القبيح في أي شيءء.. حتى الممارسات الدينية

وأضاف السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «لما بنتحرك مش بنقول إحنا في الأولوية الفلانية، وده مش سياسة لكن لازم نعمل كدة، لأن أنا، لأ مش أنا، كلنا لا نقبل القبيح في أي شيء، حتى في الممارسات الدينية».

وتابع: «مش عاوزين فهم ديني خاطئ، والاعتقاد الخاطئ أنا مش ضده بالمناسبة والمفروض منبقاش ضده، لأنه حر لكن يخليه في حاله، متجيش تقولي أنت لازم تبقى متدين بالطريقة دي وغير كدة متبقاش متدين ونموتك، متفرضش عليّ فهمك واعتقادك الديني، لأنك لو سمحت بكدة يبقى كل صاحب دين يرى أن دينه أفضل يفرضه على الأخر، طب إشمعنى لما نيجي جوة الدين نفسه فهم لده».