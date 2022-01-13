السيسي عن مزاعم الاختفاء القسري في مصر: محدش هيحب الشعب أكتر مننا

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال صحفي بأحد وسائل الإعلام الأجنبية عن حالة حقوق الإنسان وزيادة ما أسماه بـ «حالات اعتقال واحتجاز»، وقال الرئيس: «هطرح طرح على شبابنا المصري الموجود هنا وعلى شباب آخرين، لو مستعد إن هو ياخد كل البيانات التي تُطرح ويتم تداولها في الخارج عن العدد والسياسيين والاحتجاز والاختفاء القسري ويتم خلال شهر أو شهرين أو 3 شهور الوقوف على حقيقة ذلك، وأتحدث عن شباب محايد وعندما تظهر نتائج عمل هذه اللجنة يعلنها للناس».

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «أحيانا تكون البيانات المتحصل عليها غير دقيقة والموضوعات التي يتم طرحها ليست كاملة، وهقول هاتوا البيانات اللي انتو بتتكلموا عليها وقوائم الاختفاء القسري وعملنا ده قبل كده في أول مؤتمر شباب لتصويب أي إجراء خاطئ.. هو أنتوا بتحبو شعبنا أكتر مننا؟ هو أنتو خايفين عن بلادنا أكتر مننا، أنا بتكلم اللي بيسمع مش ليك يا طارق –الصحفي صاحب السؤال- بلدنا مش لاقية تاكل مستعدين تساعدونا؟! البلد دي عاوزة تعيش والشعب عاوز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكاية، عاوزين نبقى حكاية إحنا كمان، وعشان كده بقول محدش هيحب مصر أكتر مننا».