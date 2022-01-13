انقلاب سيارة نقل محملة بالأقماح على الدائري الأوسطي دون ضحايا «صور»

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح، وانتقل رجال الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب السيارة قبل نفق الأوتوستراد

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى غرفة عمليات القاهرة يفيد بوقوع حادث مروري علي الطريق الأوسطي قبل نفق الأتوستراد، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح كما تبين أن سبب انقلابها كان بسبب اختلال عجلة القيادة.

وانتقل قيادات الادارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة من علي الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ولا يوجد مصابين او وفيات، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.