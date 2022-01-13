الرئيس السيسي: نعمل على تهيئة الشباب وخريجي الحاسبات وكليات الهندسة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا في برنامج الاتصالات نعمل على تهيئة الشباب وخريجي الحاسبات وكليات الهندسة، ومن يمتلك مهارة في هذا الاتجاه، من خلال تدريبه بمبادرات تقوم بها وزارة الاتصالات بتكلفة مالية كبيرة، «الكلام ده بيعلن عنه ويتم تجميع الشباب والشابات ويتم تصنيفهم طبقًا لقدراتهم الحقيقية، والاختبارات بتقول كده، وبنعمل كده».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم: «قولنا أمس إننا شغالين في 3 قطاعات وهي صناعات كثيفة التكنولوجيا والزراعة، والمواصلات والاتصالات وقولنا دول فيهم فرصة عاوزين نبذل جهد خلال السنين اللي جاية فيهم، إضافة لباقي الاتجاهات، فإحنا رايحين نتحرك لده».

وتابع رئيس الجمهوية: «بس كمان شبابنا وشابتنا محتاجين يبذلوا جهد في جودة ما لديهم، الفرصة موجودة، تفتكري النهارده فيه دول بتشتغل في الاتصالات دي بالملايين، وتشتغل في البيت، بيشتغلوا قدام منهم جهاز وبيعمل أرقام رائعة، ممكن يعملوا في الشهر 20 أو 30 ألف دولار، القضية مش بقت دلوقتي إننا متعلمين وخريجين جامعات ولكن المهارات بتاعتنا تجري عليها».