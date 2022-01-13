السيسي: المواطن المصري دخله يحرج.. «ومش بيتفسح عشان عاوز ياكل»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لن يترك البلد للضياع، مؤكدا أنه سيواصل العمل والبناء والتعمير كي تكبر ويكون هناك ناتج محلي.

الرئيس: «هاخد بإيد البلد لقدام.. عاوزين نبقى حكاية»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه بالصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة: «عاوزين نفضل نشتغل ونبنبي ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، والمواطن المصري دخله كلام يحرج ويكسف، يبقى يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش، المصري مبيتفسحش عشان عاوز ياكل».

وتابع الرئيس: «حد يقول كده؟! آه بقول كده لأن دي القضايا الخاصة بي، لأني هاخد بيد البلد لقدام مش لحاجة تاني، عاوزين نبقى حكاية، محدش يعيقنا ويعقرلنا».