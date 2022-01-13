السيسي: مصر ملتزمة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال من صحفي يوناني حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشددًا على أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي من خلالها.

ووجّه الصحفي سؤالًا إلى الرئيس السيسي في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، قال فيه: «منذ أسبوعين وزير الخارجية التركي أصدر بيانا قال فيه إن بلاده لديها عرض أفضل من اليونان لمصر، فما رأي سيادتك في ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل هناك خط زمني للاتفاق الخاص بالمنطقة الاقتصادية؟».

ورد الرئيس قائلًا: «مصر ملتزمة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود، والإجراء الذي اتُخذ مع اليونان كان على هذا الأساس، ومصر ملتزمة بهذا الاتفاق»، معقبًا: «ودي إجابة كفاية».