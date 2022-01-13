السيسي: استصلاح 2.5 مليون فدان يُكلف الدولة 500 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب على كل شاب أو شابة أن يعلموا أن أحلامهم وطموحاتهم لا تبدأ وتنتهي في يوم، «دي تنتهي في نهاية العمر، ييجي الإنسان في نهاية عمرة يقول محصلة عملي إيه، مش لما يكون عقبة قدامه أو باب قدامه مش عارف يفتحه يبقى ده نهاية أحلامة، لا، طالما مُصر على موقفي لازم منكونش في وضع السكون أبدًا، والدليل على ذلك مفيش اتفاق بين الإنسان وربه، الإنسان مش بيقول لربه أنا هتحرك وهشتغل بس أنت ترزقني ولا لا، الإنسان بيتحرك والرزق بييجي لحد عنده».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 يناير لـ13 يناير: «فيه فرص وإحنا بنعزز الفرصة دي، الزراعة على سبيل المثال فيها على الأقل 3 ملايين فدان على الأقل سيتم إضافتها من أول ما اشتغلنا لحد كمان سنتين بالكتير أوي، ده أقصى معدل عمل وإنفاق على الإطلاق، المليون فدان في مصر يكلفنا 200 مليار جنيه، لما آجي أصلح 2.5 مليون فدان إحنا كدا بنتكلم في 500 مليار جنيه، ده ليه عشان نولد فرص عمل أولا».

وتابع: «نسعى من هذه المشروعات تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي ما أمكن من السلع الأساسية مثل القمح والسكر وكلام من هذا القبيل».