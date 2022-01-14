بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي للغة العربية ورقيا غدا

تنطلق غدا السبت 15 يناير، امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المدارس، وسط لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتراعي كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتوزيع الطلاب على اللجان، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة، قبل وبعد الامتحان.

امتحان اللغة العربية ساعيتن ونصف

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية، ثم يؤدي الطلاب امتحان العلوم والمهارات المهنية يوم الأحد الموافق 16 من نفس الشهر، ثم امتحان الدراسات الاجتماعية والـICT يوم الإثنين، ثم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء ثم امتحان الرياضيات يوم الخميس.

الامتحانات ورقيا وتشمل أسئلة موضوعية ومقالية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستعقد ورقياً وتشمل أسئلة موضوعية ومقالية تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على طبيعة الأسئلة الجديدة وكيفية الإجابة عليها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة قررت إتاحة الفرصة للمدارس لتحديد منهج شهر ديسمبر وفق رؤيتها الخاصة، موضحاً أن الامتحانات تأتي في المقرر الدراسي حتى شهر ديسمبر فقط، ويتم إستكمال باقي المقرر الدراسي في الفصل الدراسي الثاني حتى يستفيد منه الطلاب بشكل جيد.

عدم إضافة أي أسئلة محل خلافات سياسية أو طائفية

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أنه تم التأكيد على جميع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات بعدم إضافة أي أسئلة في الامتحانات محل خلافات سياسية أو طائفية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم تسريب أي أسئلة من بنوك الأسئلة لعدم تعرضهم للمسألة القانونية.

وأضاف المصدر ل«الوطن»، أن الوزارة سلمت لجميع الإدارات التعليمية بنوك الأسئلة لوضع الامتحانات منها، مؤكداً على ضرورة عدم وضع أي أسئلة بعيدة عن البنوك التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.