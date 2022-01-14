الاسم رجل أعمال والمهنة نصاب.. قصة زوجين احتالا على عشرات الشباب

«أنا وجوزى عملنا شركة استيراد وتصدير، وخدنا مكتب فى المرج، لكن مفيش شغل، وجوزى كان عليه أحكام وقضايا، واضطر يهرب برة مصر، إلى أوروبا عشان الديون والقضايا والظروف المادية كانت صعبة، فلجأنا للفكرة دي».. بهذه الكلمات اعترفت «ف. م» 39 سنة، بالتفاصيل الكاملة لاحترافها النصب على الشباب، بحجة تسفيرهم للخارج، مقابل مبالغ مالية، بصحبة زوجها «جمال .ع» 44 سنة.

شركة مفلسة

وأضافت المتهمة، أن زوجها كان يدير شركتهما في الاستيراد والتصدير منذ 6 أعوام، لكنه فشل في إدارتها، وتراكمت عليه الديون، فهرب خارج مصر، وأقام في إحدى الدول الأوروبية، ونظرا للظروف المادية الصعبة، أقنعت زوجها بفكرة الإعلان عن تسفير الشباب، من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقابل 180 ألف جنيه لتسفير الشباب إلى دول أوروبا.

المتهمة جمعت مليون جنيه

وأوضحت المتهمة، أنها جمعت نحو مليون جنيه، وحولتها لزوجها، وكانت تننظر جمع مبلغ أكبرلتحويله، ثم تصفية الشركة والهرب إليه خارج البلاد، لكن الضحايا أبلغوا المباحث، وجرى القبض عليها قبل السفر للخارج.

وذكرت التحريات، إنشاء مدير شركة للاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة -له معلومات جنائية- مقيم بذات العنوان، صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وأضافت التحريات، أن المتهم مقيم خارج البلاد، وأن زوجته «شريكة بذات الشركة»، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان، تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية، متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج.

القبض على المتهمة

جرى ضبط المتهمة الثانية، حال تواجدها بالشركة، بحوزتها 4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة، و19 فيزا كارت لعدة بنوك، و8 دفاتر شيكات لعدة بنوك باسم المتهمين، و3 أكلاشيه باسم الشركة، و3 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمة

اعترفت المتهمة بتكوينها تشكيلا عصابيا، بالاشتراك مع المتهم الأول «زوجها» تخصص نشاطه في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة.

وعقب ذلك، تحول المتهمة الثانية، المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة، كما أمكن التوصل إلى 5 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية.