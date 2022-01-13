السيسي يشكر أصحاب فكرة مشروع النصب التذكاري: أسعدتونا وأبهرتونا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأصحاب فكرة تصميم نصب تذكاري لاستلهام المساقط الرئيسية للمجموعة النجمية كدلالة ورمزية لاتصال السماء بالأرض على أرض سيناء، «متشكرين جدا جدا أسعدتونا وأبهرتونا، وشكرا جزيلا ليكم».

السيسي: كان لازم مايعديش العرض ده من غير ما نحييكم

وتابع الرئيس خلال حضوره وقرينته السيدة انتصار السيسي حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية: «كان لازم مايعديش العرض ده من غير ما نحييكم، فاسمحولي إننا نحييهم جميعا، شكرا جزيلا ليكم».