الرئيس السيسي يصل مقر حفل ختام منتدى شباب العالم
كتب:
محمد عزالدين
07:28 م | الخميس 13 يناير 2022
منتدى شباب العالم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.
وانطلقت فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي أقيمت فعاليات النسخة الرابعة منه خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت أجندة النسخة الرابعة العديد من الجلسات التي ناقشت الكثير من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.