الرئيس السيسي يصل مقر حفل ختام منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي أقيمت فعاليات النسخة الرابعة منه خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت أجندة النسخة الرابعة العديد من الجلسات التي ناقشت الكثير من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.