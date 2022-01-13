رئيس التحرير

محمود مسلم

الرئيس السيسي يصل مقر حفل ختام منتدى شباب العالم

كتب:

محمد عزالدين
07:28 م | الخميس 13 يناير 2022
منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ.

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي أقيمت فعاليات النسخة الرابعة منه خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، بمدينة شرم الشيخ،  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت أجندة النسخة الرابعة العديد من الجلسات التي ناقشت الكثير من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. ختام منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

السيسي يزور جناح «معرض مصر سيناء» للحرف اليدوية ضمن منتدى شباب العالم

المصرف المتحد يرعى منتدى شباب العالم للمرة الرابعة ويشارك بحزمة من الحلول الرقمية

أحمد الخطيب: منتدى شباب العالم أصبح يتحدث باسم الإنسانية

رئيس وزراء توجو تشكر الرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

السيسي يصل قاعة منتدى شباب العالم لحضور فعاليات اليوم الأخير