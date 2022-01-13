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بث مباشر.. ختام منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
07:23 م | الخميس 13 يناير 2022
حفل ختام منتدى شباب العالم

حفل ختام منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أقيمت فعاليات المنتدى من 11 إلى 13 يناير الجاري، وشهدت العديد من الجلسات التي ناقشت العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة الحفل الختامي للمنتدى.

 

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