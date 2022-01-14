أزهري يضع روشتة اغتنام يوم الجمعة في 10 نقاط.. خير يوم طلعت فيه الشمس

يعد الجمعة، من أفضل الأيام عند الله تعالى، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال رسول الله: «خيرُ يومٍ طَلعَتْ فيه الشَّمسُ يومُ الجُمُعة؛ فيه خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وفيه أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيه أُخرِجَ منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجُمُعة»، كما أن يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين، ويسعى الجميع إلى استغلاله ليغفر الله لهم، لذلك تعرض «الوطن» في هذه السطور، روشتة يوم الجمعة.

روشتة أغتنام يوم الجمعة

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن النصوص النبوية، تشير إلى أن يوم الجمعة وليلتها، وليس يومها فقط، من أفضل الأيام عند الله، لذلك على المسلم أن يرتب برنامجه الخاص بالجمعة كالآتي:

ليلة الجمعة:

1ـ المحافظة على صلاة المغرب في جماعة، وأداء سننها.

2ـ كثرة الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها.

3ـ أداء صلاة العشاء في جماعة، وبعدها سنن الشفع والوتر بعد ختام الصلاة.

4ـ قراءة سورة الكهف، من السنن اللازمة يوم الجمعة، وتبدأ من ليلة الجمعة حتى غياب شمس يوم الجمعة بين هذين الوقتين، يقرأ سورة الكهف، حيث إن من يقرأها تكون له نورا وأمانا بين الجمعتين.

فجر يوم الجمعة

5ـ استقبال يوم الجمعة بصلاة الفجر في وقتها، حيث أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بشر أمته بأن من صلى العشاء في جماعة، فقد قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، فقد قام النصف الآخر، يعني أقل صورة لقيام الليل صلاة العشاء والفجر في جماعة.

6ـ الانتظار في مكان الصلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، حيث من فعل ذلك يكون كأن أدى عمرة تامة.

صلاة الجمعة

7ـ الاغتسال للجمعة، لأنه من سنن الرسول، صلى الله عليه وسلم، مع عقد نية الغسل للجمعة

8ـ التبكير لصلاة الجمعة، وأجرك على قدر تبكيرك واستعدادك للصلاة.

9ـ عمل صالح تحرص عليه في هذا اليوم، واجعله عادة لك، مثل صدقة تخرجها للفقراء والمساكين أو صلة رحم تتقرب بها الي الله أو زيارة مريض أو تشييع جنازة أو إصلاح بين متخاصمين.

عصر يوم الجمعة

10ـ لا تضيع اللحظات الذهبية في يوم الجمعة بين آذانها واقامتها لك دعوات مستجابة، كما أن بعد العصر وقبل المغرب دعوات مستجابة.