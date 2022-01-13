عضو بالشيوخ: رسائل السيسي في منتدى الشباب كشفت أعداء الوطن

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية جذب أنظار العالم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجلس أعمال مشروعات إفريقيا

وقالت في تصريحات لـ«الوطن» إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كشفت عن حجم الجهود التي بذلتها مصر على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية، والتي تم استعراضها ضمن أجندة المنتدى.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا بهدف الجمع بين رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال لطرح ابتكارات الشباب، سيساهم بشكل كبير في دعم مجالات التنمية، واكتشاف نماذج شابة قادرة على استكمال مسيرة البناء.

وأضافت أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى في الجلسة المخصصة للإعلاميين كان كاشفا لكثير من أوجه الحقيقة، وتحديدا فيما يتعلق بمزاعم الاختفاء القسري، الذي يحاول به أعداء الوطن في الخارج تشويه الجهد المبذول على أرض مصر، مبينة أن تشكيل لجنة محايدة للكشف عن كل ما يثار من ادعاءات حول الاعتقال والاحتجاز خارج القانون والاختفاء القسري، وعرض نتائجها على الرأي العام سيكون آلة الردع لكل شخص يحاول النيل من سمعة مصر.

مصر يهمها استقرار السودان

وأكدت النائبة ريهام عفيفي أهمية حديث الرئيس ععن دولة السودان الشقيقة، والتأكيد على أن مصر لا تتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح ذراعيها للمساعدة والمعاونة لكل دول الجوار، لاسيما أن مصر يهمها استقرار السودان لتنطلق نحو تحقيق التنمية المطلوبة للشعب السوداني الشقيق.