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محمود مسلم

الرئيس: المنزل والإعلام والمدرسة ودور العبادة تشكل الوعي في المجتمع

كتب:

نعيم أمين
05:38 م | الخميس 13 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أدوات بناء الوعي في المجتمع المصري لا تتغير، فالمنزل ووسائل الإعلام لهما دور في حالة الوعي الموجودة، إضافة إلى المدرسة والتعليم، وأيضا المسجد والكنيسة أو أي دار عبادة أخرى، كلها تساهم في تشكيل الوعي.

وأضاف الرئيس السيسي، في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، ردًا على سؤال أحد الحضور حول تطور الحروب في الفترة الأخيرة في محاولة لطمس الهوية المصرية: «قد يكون أحد هذه العناصر له دور أكثر من الآخر.. وعلى سبيل المثال البعض كان يقول إن الإعلام لا يتحدث عن الإنجازات التي تتم في الدولة، فكنت أقولهم متشغلوش بالكم بالموضوع ده خالص.. لأن مش كل الناس بتتفرج، ومش كلنا بنشوف الأخبار في وقت واحد، لكن بالتأكيد لو أنت ماشي في قريتك وأنا بعمل مشروع هتشوفه».

وتابع الرئيس السيسي: «حجم العمل اللي بيتعمل في كل مصر شكل حالة من الرضا النسبي لدى المواطنين عن دور الدولة في إطار قدراتها».

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