السيسي: شباب العالم في نسخته الحالية مشرفة شكلا ومضمونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يستهل كلمته بالتعبير عن عظيم امتناني بخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة في الشكل والمضمون، والتي عبرت بوضوح عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة وكل المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من كل العالم.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى شباب العالم، الذي يعرض في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 لـ13 يناير: «لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وايجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، ولعل هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى قد أوجدت لدى أفاقًا جديدة تلهمنا أفكارًا وسبلًا مستحدثة نحو عالم أفضل».