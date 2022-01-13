السيسي: الشباب هم المستقبل والأمل والحلم.. «تحيا مصر بيكم»

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتاة تُدعى «سالي» ذكرت خلال فقرة حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم الذي يُقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير، أنها قلقة وخائفة على المستقبل وعلى الدولة المصرية، إذ قال السيسي لها في حفل الختام ضاحكًا: « يا سالي إزيك؟ إنتي لسة قلقانة؟ قوليلهم لو قلقانة»، إلا أن الفتاة ردت بأنها لم تعد قلقة بعد.

السيسي: الشباب هم الأمل والمستقبل

وتابع السيسي: «طبعا، إحنا مش بنخاف ولا نقلق أبدًا، الشباب ده المستقبل والأمل والحلم، كل الشباب كدة، ربنا يديكم الصحة ويوفقكم، بكرة قدامك، مش النهاردة»، مازحًا معها: «دي نصيحة بتاعه امبارح، لازم أخذ المقابل بتاعها لتحيا مصر»، فردت: «تحيا مصر يا ريس»، وضحك السيسي: «تحيا مصر بيكم أنتم».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا سعيد جدًا جدًا بكلامك وكلام الكل، وبالمعنى اللي إنتو قدمتوه لينا كلنا وللناس، إننا مختلفين، وأن الاختلاف ده قيمة كبيرة ومش عيب ابدًا في كلامنا وفي لغتنا وشكلنا وعادتنا وتقاليدنا حتى في الديانة، سعيد بيكم وسعيد بكل ما قدموته، وبشكرك يا سالي تاني، شكرا جزيلًا».