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الرئيس السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدني

كتب:

محمد عزالدين
09:28 م | الخميس 13 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مخرجات منتدى شباب العالم عظيمة على المستويات كافة، وتدفقت الأفكار والرؤى داخل أروقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات.

وأعلن الرئيس السيسي، خلال حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الشباب والدولة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

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