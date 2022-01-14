تفاصيل صرف منحة الوفاة في قانون العمل الجديد

يحتوي مشروع قانون العمل الجديد، على العديد من القوانين والتشريعات التي ينتظر تطبيقها المواطنين، بعدما أقره مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب لإقراره نهائيا، من أجل تطبيقه.

ومن ضمن البنود المنتظر إقرارها في قانون العمل الجديد، المنح المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة، وتستعرض «الوطن» فيما يلي شروط الحصول على منحة الوفاة وفقا لما نصت عليه المادة 146 من القانون.

تفاصيل الحصول على منحة الوفاة وفق قانون العمل الجديد

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة بالقوانين.

لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة وتحصل زوجته على ما أنفقته.

وإذا لم يكن لدى المتوفي زوجة، تصرف الأموال لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة عند وفاة الشخص المقرب له، كما نص مشروع القانون أيضا، على صرف منحة الوفاة بما يعادل أجر العامل المتوفي عن الشهر الذي توفي به، والشهرين التاليين له، بمجموع 3 أشهر، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال الشهرالذي حدثت فيه الوفاة.

كيف يتم صرف مصاريف نفقات الجنازة عند وفاة صاحب المعاش

وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من قبل أهل المتوفي من أجل الحصول على نفقات الجنازة أبرزها ما يلي:

- التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش، ثم تقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به المستندات اللازمة لأداء الخدمة، أبرزها ما يلي:

لابد من إحضار صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

إحضار النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.