 3 بنوك لإيداع قيمة تسجيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار حددت 3 بنوك حكومية، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، لتقوم شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بسداد الرسوم المقررة هذا العام نظير التسجيل على البوابة المصرية للعمرة.

تحديد قيمة رسوم التسجيل على البوابة المصرية للعمرة

وأضاف «عمارة»، خلال الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2022، والذي تم تعميمه على جميع الشركات السياحية اليوم تحت شعار «هام جداً وعاجل»، أن قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار رقم 330، والذي تضمن خلال مادته الأولى تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة لموسم العمرة للعام الهجري 1433 هجريا وذلك علي النحو التالي:

1- 2000 جنيه قيمة رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

2- 500 جنيه رسم إصدار اسم المرور على البوابة المصرية للعمرة.

3- 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركات السياحية على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

وأشار «عمارة» إلى أن تلك الرسوم تدفعها شركات السياحة نقدا، أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنطيم استخدام وسائل الدفع بحساب الوزارة بالبنوك الحكومية الثلاثة.

اجتماع طارئ لشركات السياحة لبحث أزمة المشرفين

وفي سياق متصل، دعا عدد من شركات السياحة المنظمة للعمرة هذا العام، والتي لم تستطع تسجيل المشرفين المرافقين للمعتمرين هذا العام بسبب الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة لتسجيل المشرفين علي البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، إلى اجتماع طارئ مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، لمناقشة تلك الأزمة التي ستمنعهم من تنظيم برامج العمرة لهذا العام.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار فتحت باب توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية مع الوكالات السعودية إلكترونيا، بداية من 1 حتى 25 من يناير الجاري.