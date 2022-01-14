عضو تنظيمية منتدى شباب العالم: المحور الاقتصادي كان محور غني للغاية

استضاف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامجه «كلام في السياسة»، على شاشة EXRA NEWS، عدد من «جنود الظل» الشباب المنظم لمنتدى شباب العالم، وذلك في حلقة خاصة مساء اليوم الخميس.

سيناريوهات للتعامل مع إصابات كورونا

وقال بيشوي نعيم، عضو غرفة العمليات في منتدى شباب العالم، إنّ الإعداد لمنتدى شباب العالم كان يتسم بكل روح وحماس، بداية من القاهرة والأعمال التحضيرية وورش العمل، موضحًا أن غرفة العمليات تتميز بأنها تعمل بين كل اللجان المختصة داخل المنتدى واللجان الفرعية.

وأضاف «نعيم»، أنهم وضعوا سيناريو لكل الأحداث التي يمكن أن تحدث بما فيها ظهور إصابة بفيروس كورونا خلال المنتدى، متابعا: «الآلية التعامل كانت موضوعة بشكل معين، فإذا كانت الحالات بمقياس عالي، بيتم العزل الفوري، وكان عندنا مسحات لكل الضيوف اللي كانوا هيحضروا المنتدى».

مشاركة الشباب للإعداد لقمة المناخ

في سياق متصل، قال مهاب داوود، عضو اللجنة التنظيمية بمنتدى شباب العالم، إنَّ الهدف الأساسي للمنتدى الخروج بتوصيات أساسية لقمة المناخ المقبلة، وهذا ما حدث، «كان كل تفكيرنا نجيب متحدثين من مختلفة البلدان ويمثلون منظمات مختلفة».

وأوضح «داوود» خلال لقاء بالبرنامج، أن أساس ورش العمل استجماع أفكار من الشباب تكون توصيات في قمة المناخ المقبلة، وكانت إحدى التوصيات هي مشاركة الشباب في الإعداد للقمة، نظرًا لأنه حدث عالمي لن يتكرر.

تميز ملحوظ في كل نسخة من المنتدى

وأشار أبانوب رفعت، عضو اللجنة التنظيمية بمنتدى شباب العالم، إلى أن المحور الاقتصادي كان محور غني للغاية في المنتدى، وكان يرتبط بالتعافي ما بعد الجائحة، وكان يتضمن هذا الملف جزء متمثل في ورش العمل، والتي تركز على ما بعد الجائحة، منوها بأن رواد أعمال مصريين وعرب شاركوا رؤاهم حول مستقبل اقتصاد العالم.

وأفاد أحمد عمر، عضو اللجنة التنظيمية بمنتدى شباب العالم، بأن الإعداد لتنظيم قمة المناخ لن يكون بعيدا عن تنظيم منتدى شباب العالم، «اعتقد إن المنتدى كان مفاجأة للشباب نفسهم، بأنهم قدروا يخرجوا منتج بالقوة دي والمنتج برغم انعدام التجارب السابقة»، موضحا نشهد تميز ملحوظ في كل نسخة من المنتدى.