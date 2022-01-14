شباب سيناء: «سفير نيجيريا قالنا يا ريت كل دول العالم بها رئيس كالسيسي»

شهد العالم أجمع فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة السلام شرم الشيخ، في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، وتضمن المنتدى عددًا من المشاهد التي أسعدت قلوب الجميع، من أبرزها رسالة مصر للعالم بأنها دولة أمن وأمان، وخاصةً منطقة سيناء.

شعور أحد أهالي سيناء بعد ختام منتدى الشباب

وقال الدكتور معتز ممدوح شاكر، أمين مساعد نقابة الصيادلة بشمال سيناء، خلال حديثه مع «الوطن»، إن شعوره كمواطن سيناوي، يدعو إلى الفخر، موضحًا بأن سيناء دائمًا بلد الأمن والأمان وخاصةً مدينة السلام شرم الشيخ، مضيفًا أن جميع أهالي سيناء مُقدرين كافة الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية المختصة، لتأمين فعاليات المنتدى في ظل تحديات الإرهاب المنتشرة بمعظم بلاد العالم وفي سيناء من قبل.

رسالة مصرية بقيادة شباب العالم

وأكد الأمين المساعد لنقابة الصيادلة بسيناء، على أن منتدى شباب العالم، يعد رسالة إلى العالم أجمع بأن مصر قادرة على مكافحة الإرهاب، وأنها دائمًا تقود لتكن صاحبة الريادة، قائلًا: «الرسائل اللي طلعت كلها من المنتدى توضح بأن بلدنا تقود شباب العالم كله»، موجهًا بالشكر للرئيس السيسي على كافة الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في الفترات السابقة، مضيفًا أن الرئيس وعد الشباب بمواجهة الفقر بجميع أبعاده، سواء البعد الإقتصادي أو الثقافي أو التعليمي: «إتعودنا من الريس إنه لما بيتكلم في موضوع يبقى فعلًا إبتدا شغل فيه».

وأشار «شاكر» إلى أن استفادته من الناحية المهنية كصيدلي كانت كبيرة للغاية، خاصةً بعد حضوره جلسات بالمنتدى حول صناعة مصر للقاحين جديدين مضادين لفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة: «في لقاحين تحت الاختبار حاليًا بأيادي مصرية خالصة»، موضحًا جهود الدولة المصرية لمواجهة تحديات أزمة جائحة «كورونا».

حديث جانبي بين الشباب والسفير النيجيري

وأوضح الأمين المساعد لنقابة الصيادلة عن شعوره بالفخر، خلال الحديث الجانبي الذي دار بين الشباب المصري وسفير دولة نيجيريا، حيث كان السفير في غاية الانبهار حول ما يحدث من فعاليات في منتدى الشباب واحتواء الرئيس السيسي لشباب دولته: «السفير قالنا ياريت كل دول العالم عندها رئيس زي الرئيس السيسي، يسمع شبابه».

الطاقة الإيجابية هي نتيجة منتدى شباب العالم

وبشأن هذا الصدد أيضًا قالت إحدى أهالي سيناء المشاركين بفاعليات منتدى شباب العالم، صوفيا محمد الزيات، مسؤول التخطيط بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ«الوطن»، إنها اكتسبت روحا وطاقة إيجابية هائلة من المنتدى، لذا قررت عمل ورش عمل ومبادرات في العريش لدعم الشباب.

واستكملت حديثها بأن كواليس حفل الختام كانت في غاية الدقة والتنظيم، مضيفة بأنها شعرت باهتمام غير مسبوق من خلال جلوسها بجانب بعض النواب من مجلسي الشعب والشورى والفنانين وبعض السفراء من مختلف الدول: «المنتدى خلانا نصدق أحلامنا وإن إحنا كشباب لينا أهمية».