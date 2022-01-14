حصاد الزراعة في أسبوع.. استقبال وفود دولية وتدريبات على التحول الرقمي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 73، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 7 إلى 13 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «أجيت جوبتيه» سفير دولة الهند الجديد بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بعنوان: «الزراعة» على ضفاف النهر الخالد: «أسوان» جوهرة النيل الساحرة، بمناسبة العيد القومي، رقم 51 لمحافظة أسوان.

زيارة من دولة نيجيريا لمعهد بحوث النباتات

وخلال هذا الأسبوع استقبل معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وفدا علميا من دولة نيجيريا للتعرف على أقسام ومعامل المعهد المختلفة، كما بحث الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأعضاء لجنة التصحر الخطة التنفيذية لإستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2021-2030، وآليات الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، زراعات القمح والبنجر والبصل والثوم في محافظة الفيوم مركز طامية والفيوم واطسا ومحافظة بني سويف مركز ناصر، وتفقد أيضا الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس شؤون المديريات الزراعية، منظومة توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الإسماعيلية والمنوفية، للاطمئنان على سير العمل، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

تفيذ البرنامج التدريبي الأول عن التحول الرقمي للمرشدين الزراعيين

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تفيذ البرنامج التدريبي الأول عن التحول الرقمي للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات «المنوفية – البحيرة – الأقصر – الدقهلية – بني سويف – الوادي الجديد – الغربية – كفر الشيخ – مطروح – سوهاج» بمركز الدعم الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام.

كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية البرنامج التدريبي الداخلي بعنوان «الأساليب الحديثة في التعبئة والتغليف» لقسم بحوث هندسة التصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، وأعلنت الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس حقلية في 5 محافظات: سوهاج وأسيوط والشرقية والغربية والبحيرة.

6000 شهادة سلمها العملاء

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفد نيجيري رسمي تفقد اقسام ومعامل المعمل، وذلك إطار الزيارة العلمية الرسمية التي يقوم بها الوفد، لمركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له لمناقشة فرص الشراكة والتعاون وإقامة توأمة بحثية بين المعاهد والمعامل المماثلة بمراكز البحوث الزراعية في الدولتين المصرية والنيجيرية، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع، نحو 6000 شهادة.

واستعرضت الوزارة، خلال هذا الأسبوع تقريرا بأهم الأنشطة التي نفذها معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أطلق المركز إصداره الثالث حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وإداراتها المختلفة للمزارعين والمربيين.