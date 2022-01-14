مسؤول بـ«الأمم المتحدة»: مصر حققت أرقاما جيدة بتوليد الطاقة الشمسية

قالت رنا غنيم، رئيس أنظمة الطاقة والبنية التحتية في الأمم المتحدة، إن مصر حققت أرقاما جيدة في توليد الطاقة الشمسية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العالم على مدار سنوات يستخدم الطاقة التقليدية، وهي عبارة عن الفحم والمازوت والبنزين والغاز، والأمر يحتاج إلى وقت من أجل التغيير للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف

وكشفت رنا غنيم أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف، وهي بمثابة «الوظائف الخضراء»، موضحة أن تلك الطاقة المتجددة سعرها أغلى من الطاقة التقليدية، وليس في كل المجالات.

واستطردت رئيس أنظمة الطاقة والبنية التحتية في الأمم المتحدة، أن الطاقة الجديدة والمتجددة لا يمكن أن تلبي الطاقة اللازمة في مصانع مثل الأسمدة.

أكثر من 800 مليون شخص في العالم محرومين من الطاقة الكهربائية

وذكرت أن هناك أكثر من 800 مليون شخص في العالم محرومين من الحصول على الطاقة الكهربائية، وهناك 3 مليارات شخص لا يمتلكون أي طاقة للطهي ويستخدمون الحطب والوقود من أجل استخدامها في إعداد الطعام، وهي تؤدي إلى زيادة التلوث.

وكانت شركة «KarmSolar»، المتخصصىة في توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، قد أنشأت شركة تقدم عن طريقها حلولًا تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية باسم «KarmWater» في مرسى علم، حيث تعمل على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها.