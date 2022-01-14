الكشف على 1308 حالات في قافلة طبية مجانية بقرية أبنود ضمن «حياة كريمة»

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان، قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبنود، التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحماية من العدوى بفيروس «كورونا المستجد».

تخصصات القافلة الطبية المجانية

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1308 حالات، (بواقع 392 حالة جراحة عيون، و379 حالة طب أطفال، و314 حالة أمراض باطنة، و100 حالة جراحة عامة، و72 حالة أمراض نساء وتوليد، و52 حالة تنظيم أسرة).

وأضاف الداودي أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ111 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين، حضرهما 104 مواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه القافلة تعد ثاني قافلة تنظمها المديرية منذ بداية العام الميلادي الجديد، حيث تم الكشف على 1004 حالة خلال القافلة الاولى، مؤكدا على أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام: «نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجًا».