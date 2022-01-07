أول قافلة طبية لعام 2022.. الكشف على 1004 حالات بقرية «خزام» في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، استهلت سلسلة قوافلها الطبية المجانية لعام 2022 بتوقيع الكشف على 1004 مواطنين من أهالى قرية حاجر خزام، التابعة لمركز قوص، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات، بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس «كورونا» المستجد.

محافظ «قنا» يوضح تخصصات القافلة

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على «309 حالة طب أطفال، و260 حالة أمراض باطنة، و217 حالة جراحة عظام، و97 حالة جراحة عامة، و85 حالة نساء وتوليد، و36 حالة تنظيم أسرة»، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ13حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 90 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

«صحة» قنا: سيّرنا 59 قافلة عام 2021

ومن جانبه أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن المديرية نجحت خلال العام الماضى 2021، فى تسيير 59 قافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لـ61 ألفا و263 مواطنا، مؤكدا على أن المديرية تستهدف هذا العام تنظيم المزيد من القوافل الطبية، لتغطية كافة القرى والنجوع النائية والأكثر احتياجًا، ولتحسين مستوى الخدمات الطبية بها، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».