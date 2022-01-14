متابعات دورية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع أشمون وقويسنا ومنوف 

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لكل المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن متابعته الدورية لكل أعمال التطوير بنطاق المدينة، حيث جارٍ استكمال أعمال الرصف بشارع الروضة بداية من ميدان العبور وحتى مسجد عمر بن الخطاب بطول نحو 1 كم، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاط الأنترلوك وزرع الأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى بشارع عبدالمنعم رياض، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع بداية من مزلقان السكة الحديد وحتى السجل المدني بطول 450 م، كما تابع أعمال الرصف بشارع العبور بداية من مركز شرطة أشمون وحتى مسجد الفردوس بطول نحو 350 م.

العمل جار لتطوير الشوارع

فيما أكد رئيس المدينة على أن العمل جارٍ على قدم وساق بكل أعمال التطوير بعدد من الشوارع بنطاق المدينة من قطع الفرمة ووضع طبقة السن وإنشاء البلدورات وتركيب بلاط الأنترلوك، وإنشاء بلاعات صرف الأمطار وهم «شارع الثورة، الجامعة، صلاح الدين، خالد بن الوليد والحسين بن علي»، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان الشهداء، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة عدد من الميادين العامة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال استكمال فرد طبقة السن بطريق «منوف - الشهداء» وطريق «منوف ـ الحامول» تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، وكذا تركيب بلاط الأنترلوك بقرية سنجرج بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان وتسوية وتمهيد شارع داير الناحية البحرية والقبلية بقرية كفر بلمشط بنطاق الوحدة المحلية ببرهيم لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

تسريع معدلات الأداء لضمان الانتهاء من الأعمال

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أعمال الرصف والتطوير بنطاق المدينة، حيث تابع أعمال الحفر وقطع الفرمة بشارع قطب وشارع مسجد الإمام المتفرع من شارع الجلاء تنفيذ مديرية الطرق تمهيدا لأعمال الرصف، مؤكدا على الشركات المنفذة بضرورة تسريع معدلات الأداء لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بكل المعايير والمواصفات الفنية لضمان سلامة الطرق وحفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكل القطاعات الخدمية وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.