إزالة 4621 حالة إشغال طريق من شوارع بني سويف وتشميع 8 سناتر خلال شهر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني المستمر، وتكثيف الحملات الميدانية والتعامل السريع مع أوجه القصور والمشكلات، التي تطرأ على مستوى الخدمات، مشددا على تكثيف حملات الرقابة وتطبيق القانون، حيال المخالفات التي تؤثر على مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي، فضلا عن متابعة سير العمل، ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، مطالبا بتقارير يومية عن ما تم تنفيذه في هذا الشأن

جاء ذلك خلال تلقيه تقريرا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بشأن الجهود والأعمال التي نفذتها الوحدة المحلية «خلال شهر ديسمبر الماضي»، في قطاعات النظافة ورفع المخلفات، ومواجهة الإشغالات، وأعمال التجميل، وصيانة المرافق العامة، ومتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، وغيرها من القطاعات.

جهود مجال النظافة بنطاق المدينة

تضمن التقرير، الذي استعرضه المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، الإشارة إلى مجهودات الوحدة المحلية في قطاع النظافة، التي شملت رفع القمامة والمخلفات بالعديد من شوارع المدينة، لدعم منظومة النظافة بشوارع وميادين المدينة، جرى تركيب ووضع عدد من صناديق بلاستيك للقمامة بأنواع وأحجام مختلفة «200 صندوق سعة 50 لتر/ 200 صندوق سعة 250 لتر/ 85 صندوق ثلاثي»، بمبلغ (550 ألف جنيه)، وتركيب إشارات مرور بالميادين وشوارع المدينة، علاوة على صرف عدد (80) عربية قمامة بيد، بمبلغ (304 آلاف جنيه).

مواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية

وفي مجال مواجهة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن، نظمت الوحدة المحلية، حملات لرفع الإشغالات «بمتوسط مرتين في اليوم الواحد»، بالتعاون مع شرطة المرافق، التي أسفرت «خلال المدة المذكورة»، عن رفع وإزالة نحو 4621 حالة إشغال متنوعة، وتحرير محاضر لمحلات وغلق بعضها، عربات حنطور، فيما جرى إزالة 70 إعلانات مخالفة، وإصدار تراخيص لعدد 112 إعلانا جديدا.

قطاع الرصف والتبليط

وفي قطاع الرصف، تم الانتهاء من رصف شارع الفاتح من الحميات حتى شارع عبد السلام عارف بطول 600 متر، بجانب تطوير بلدورات بحي الزهور وحي الرمد وشارع رياض حتي الطريق الدائري لمصنع النسيج بنسبة 15% من خطة التنفيذ «حتى الآن»، في حين

وجرى تبليط عدد (3) شوارع بحي مقبل، وجار العمل في تبليط باقي الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، وفي قطاع الري، جرى متابعة سير العمل في المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية، ومتابعة أعمال تبطين الترع بزمام قرى: اهناسيا، بلفيا، شريف باشا، باروط، ترع ابشنا، تزمنت الشرقية.

قطاع الكهرباء

وفي قطاع الكهرباء: تم تركيب عدد (200) كشاف مستعمل بالمدينة والقرى، وصيانة عدد (800) كشاف بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى زرع وتركيب عدد (35) من أعمدة الإنارة بالمدينة العاصمة، ودهان أكشاك الكهرباء برسومات لمناظر طبيعية، فيما تم البدء في عمل غرفة تغذية بمدينة الحرفيين

كما تضمن التقرير، الإشارة إلى جهود الوحدة المحلية في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، من خلال الحملات والمرور الميداني، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات، فتح وغلق المحال والمنشآت التجارية في المواعيد المقررة، ضمن خطة المحافظة للحد من العدوى بالفيروس.

جرى غلق وتشميع عدد (8) سناتر «مراكز دروس خصوصية»، وعدد (2) أكاديميات وعدد (1) قاعة أفراح، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، علاوة على متابعة تجهيزات واستعدادات مخرات السيول، وشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة والقرى، خلال عدد من الجولات الميدانية بدائرة الوحدة المحلية، وجرى إيقاف (5) بناء مخالف بالمهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.