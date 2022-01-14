انطلاق المرحلة الثانية لـ«هنجملها مع بعض» بمدينة أبو سمبل السياحية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن أنشطتها وجهودها لإضفاء الوجه الجمالي، بما يتناسب مع المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وفي هذا الاتجاه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن هناك متابعة لحظية للأعمال الجارية بمدن ومراكز المحافظة والهادفة لتنفيذ النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات والتراكمات والمخلفات من الشوارع بالمناطق والأحياء السكنية والأسواق، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ المبادرات المجتمعية والشبابية التي تساهم في مشاركة الجهود التنفيذية للقيام بأعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوي وجمالي للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

استكمال تنفيذ أعمال دهان الأعمدة بالطرق الرئيسية

وفي إطار ذلك أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية المرحلة الثانية من مبادرة «هنجملها مع بعض» برعاية محافظ أسوان وبإشراف من سيد سعدي رئيس المدينة وسط مشاركة واسعة من مختلف هيئات المجتمع، ولا سيما الثقافة والشباب والرياضة والمدارس والجمعيات الأهلية، علاوة على شباب المدينة، وذلك استعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل في 22 /2/2022 حيث تم استكمال تنفيذ أعمال دهان الأعمدة بالطرق الرئيسية والمظلات ورفع كفاءة بعض البلدورات والجداريات والتكاسي.

إزالة 1251 حالة إشغال بالسوق السياحي

فيما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدني حملة مكبرة استهدفت إزالة 1251 حالة إشغال بالسوق السياحي القديم ومسجد المطار والشوارع الجانبية، مع مصادرة العديد من المضبوطات ومنها 12 فاترينة و70 استاندا و18 ميزانا و12 شمسية و52 فرش للخضراوات والملابس المتنوعة، بجانب القيام بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والتشجير بمنطقة المحمودية، فضلاً عن النظافة العامة، وغيرها من الأعمال الأخرى.