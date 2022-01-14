تعيينات شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد.. آخر موعد للتقديم في الوظائف

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير، آخر موعد لاستلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة للمتقدمين للتعيين في المسابقة رقم 4 عام 2021 بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية الكائن بشارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساء، لافتة إلى أنه لن يتم الالتفات للطلبات التي ستقدم بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التقديم حرصا على سلامة المتقدمين.

التخصصات والوظائف المطلوبة بأفرع الشركة وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عددا من التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف في المسابقة رقم 4 عام 2021 بأفرع الشركة المختلفة بمحافظة أسيوط وهي «مهندس ثالث، كيميائي ثالث، أخصائي زراعة ثالث، فني، وفني معمل، مراقب أمن، حرفي، عامل خدمات معاونة» بأفرع الشركة بمركز ومدينة «أول أسيوط – ثان أسيوط ـ مركز أسيوط ــ الفتح ـــ أبوتيج ـــ أبنوب ــ ساحل سليم ـــ البداري ـــ ديروط ـــ القوصية ــــ منفلوط ــــ صدفا ـــ الغنايم».

المستندات المطلوبة للمتقدمين في مسابقة التعيين رقم 4 لسنة 2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد التابعه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها في الإعلان رقم 4 لسنة 2021 وهي كالآتي:

- صورة المؤهل الدارسي بالألوان.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر بالألوان.

- صورة الموقف من التجنيد بالألوان.

- صورة بطاقة الرقم القومي وجهين سارية بالألوان.

ـ صور شهادة أوتوكاد بالنسبة لوظيفة مهندس (مدني) بالألوان.

- صورة كارنيه اشتراك النقابة بالنسبة لجميع المؤهلات العليا بالألوان.

- صورة شهادة قياس مستوى مهارة للوظائف الحرفية بالألوان.

- صورة شهادة خبرة بالنسبة لوظيفة غطاس بالألوان.