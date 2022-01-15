حظك اليوم برج القوس السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. واجه الصعاب

مولود برج القوس لديه طبيعة نارية، كما أنه سريع الغضب، ولكن سرعان ما يراجع ذاته ويهدأ على الفور، لديه جرأة شديدة في حديثه مع الآخرين، وعندما يقع برج القوس في الحب يحرص على الحفاظ على حبه مدى الحياة، فحظك اليوم لـ برج القوس ينصحك بأن تحرص على مواجهة المتاعب التي تواجهك حتى تستطيع التغلب عليها بسهولة.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

يقول حظك اليوم على الصعيد المهني لبرج القوس، إنك قد تواجه الكثير من لمتاعب، والتي قد يصعب عليك تخطيها، وحتى تستطيع أن تعبر من أزماتك، عليك أن تواجه الصعاب التي تواجهك بشجاعة كبيرة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

على مولود برج القوس أن ينتبه لشريك حياتك، فاحرص على حل المشكلات والخلافات الموجودة بينكما، كما عليك أن تضع نفسك مكانه وترى الأمور بمنظوره، حتى تستطيع حل جميع تلك المشكلات.

ما هي الأبراج التي يتوافق معها برج القوس؟

يتوافق مولود برج القوس مع أبراج معينة، وهي «برج الحمل، برج الجوزاء»، كما أنه يقع في المركز التاسع في قائمة الأبراج التي يتكون عددها من 12 برج، ويقع هذا البرج في المجموعة النارية، كما أنه يعيش الحرية، ودائما ما يبحث عن الوظائف التي تتناسب مع طباعه، إذ أنه لا يحب الروتينية، ويعشق التنقل من مكان لآخر باستمرار.