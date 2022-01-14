إجراء 80 جراحة عيون وتسليم 145 نظارة في القافلة الطبية لأهالي النوبة

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرا مفصلا حول إطلاق الوزارة، ومؤسسة «صناع الخير للتنمية» المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة بقرية المضيق في نصر النوبة بأسوان، التي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها مؤخرا، بحضور الوزيرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء «صناع الخير».

وخلال المرحلة الثانية جرى تسليم 145 نظارة طبية للحالات المستحقة التي جرى توقيع الكشف عليها في المرحلة الأولى من القافلة، وثبت بعد التشخيص احتياجهم لنظارة طبية، وجرى عمل مقاسات النظارات لها.

عمليات إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وجسم زجاجي وزرع قرنية

كما يجري الانتهاء من استعدادات إجراء 80 عملية جراحة عيون للحالات التي جرى تشخيص احتياجهم لجراحات عيون مختلفة حتى يتثنى إجراء العمليات في أقرب وقت ممكن، وتنوعت العمليات ما بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وجسم زجاجي وزرع قرنية.

وكانت وزيرة الهجرة، اختارت قرية المضيق بمركز نصر النوبة، لتنظيم القافلة بها، استجابة لطلب مجموعة من المصريين بالخارج، منهم: أحمد عبدالعظيم محمود، رئيس مجلس إدارة رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة، بشأن توفير وتقديم خدمات طبية وصحية لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجا في محافظة أسوان، مسقط رأسه، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المرحلة الثانية من قافلة قرية المضيق في نصر النوبة بأسوان، جاءت في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

الكشف على الأهالي في 11 تخصصا طبيا

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن أعمال المرحلة الأولى من القافلة جرى تنفيذها بمشاركة نخبة من كوادر الطبية بجامعة أسوان، تضمنت تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 11 تخصصا طبيا هي الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وأنف وأذن والجراحة، بالإضافة إلى حضور فريق من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، لاستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسي المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة، فضلا عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقا بالقرية.

كما جرى افتتاح غرفة مبادرة «قدم صحيح» بمستشفى جامعة أسوان خدمة لأهالي القرية وكل قرى جنوب مصر مرضى القدم السكري لحمايتهم من بتر القدم.