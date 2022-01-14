أسعار البسكويت بالعجوة والويفر على بطاقات التموين.. اختار اللي يعجبك

تشتهر السلع التموينية، بأنها العناصر الأساسية في المطبخ المصري، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، لكن مع بداية ديسمبر الماضي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف «البسكويت»، لأول مرة ضمن السلع المقررة، لجميع المواطنين في حال رغبتهم في ذلك، وبأسعار مميزة، في سابقة لم تحدث من قبل.

أسعار المنتجات غير الأساسية بالسلع التموينية

يتساءل البعض عن أسعار السلع التموينية المضافة، قبل شرائها، لذا تستعرض «الوطن» أبرز أسعار السلع والمنتجات، التي تعتبر غير أساسية ضمن مقررات التموين، وفق ما ذكرت الوزارة.

- بسكويت يويوز سادة، يصل سعره إلى جنيه واحد فقط.

- يويوز ويفر يصل سعره إلى 2 جنيه.

- بسكويت تومورو بالعجوة (80 جراما)، يبلغ سعره نحو 3 جنيهات.

- تومورو بالكاكاو 80 جراما، يقدر بـ3 جنيهات.

- بلغ سعر ويفر يويوز فانيليا، 2 جنيه.

- بسكويت بوو فانيليا (45 جراما) يصل سعره إلى 3 جنيهات.

وتصرف وزارة التموين، بعض السلع الأخرى، مثل:

- اللبن الجاف (125 جرام)، يصل سعره إلى 17 جنيها.

- بلغ سعر البار حلاوة طحينية سادة (40 جرام) نحو 2 جنيه.

- سعر جبنة تتراباك (250 جراما) بلغ 5.90 جنيه.

- جبنة تتراباك (500 جرام) بسعر 10.90 جنيه.

قائمة السلع الاختيارية في منافذ صرف التموين

- المكرونة.

- الفول.

- العدس.

- الدقيق.

- الصلصلة.

- المسلى الصناعي.

- الشاي.

- الجبنة.

- مساحيق الغسيل.

- الخل.

- اللبن الجاف.

- الملح.

- الكبريت.

- مرقة الدجاج.

- الكابتشينو.

- الطحينة.

- الحلاوة الطحينية.

هل المواطنون ملزمون بصرف البسكويت؟

أجاب مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في حديث سابق لـ«الوطن»، على تساؤلات عن إلزام المواطنين بصرف البسكويت عند صرف السلع التموينية، مؤكدا أنه غير إجباري على المواطنين، إذ أنه من السلع الاختيارية، حسب رغبة المواطن، وتكون من إجمالي مبلغ الدعم المخصص لكل بطاقة، بعد صرف السلع الأساسية الإجبارية للبطاقة، التي تشمل «الزيت والسكر والأرز».